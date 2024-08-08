В США на военной базе потерпел крушеные самолет: погиб пилот, есть раненый

В результате крушения вертолета на военной базе в Алабаме, в США, в среду днем погиб летчик-инструктор, пилот-студент получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали

Как сообщается, вертолет AH-64 Apache разбился во время плановой летной подготовки на военной базе Форт-Новосел, примерно в 151 км к югу от Монтгомери, говорится в заявлении Центра передового опыта армейской авиации США и Форт-Новосела.

В результате аварии погиб летчик-инструктор, а раненый пилот-студент армии США был доставлен самолетом в больницу.

Коронер округа Дейл Джон Коули опознал погибшего пилота-инструктора как 46-летнего Дэниела Мангера, который был контрактником и уволился из армии.

Военные власти не предоставили никакой информации об обстоятельствах аварии. В заявлении говорится, что по факту аварии ведется расследование.

AH-64 Apache - это самолет с двумя экипажами.

Форт Новосел ранее был известен как Форт Ракер. Это основной центр подготовки пилотов вертолетов.

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