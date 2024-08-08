Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

Тегеран обратился к Каиру с требованием к египетским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана в течение трех часов четверга. В Иране это объяснили проведением военных учений, информирует AP, передает УНН.

Детали

Министерство гражданской авиации Египта заявило, что запрет на посещение воздушного пространства Ирана будет действовать с 4:30 до 7:30 утра, однако в какое время пока не известно.

В министерстве добавили, что предупреждение Ирана также распространялось на три часа раньше в среду.

В свою очередь глава международного аэропорта Ирана в Тегеране Саид Чаландари в интервью СМИ опроверг сообщения о том, что было выпущено предупреждение не входить в воздушное пространство западного Ирана, но непонятно, касается ли это всей страны.

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