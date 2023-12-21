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Украинский картингист, которого поддерживает Favbet Foundation, стал "Гонщиком года 2023"

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 14:49  •  7915 просмотра

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В этом сезоне Александр сделал значительный прорыв в карьере - получил титул Чемпиона Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing.

Молодой украинский картинг-пилот Александр Бондарев получил награду издания Vroom Karting Magazine как лучший международный пилот 2023 года. В этом и в предыдущем сезонах 14-летнего гонщика поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation, передает УНН.

Голосование за лучшего пилота происходило онлайн на странице издания. В число номинантов попали гонщики, которые в течение сезона показывали высокие результаты на ведущих соревнованиях FIA Karting и Rotax. В течение 4 дней за Александра Бондарева проголосовало 2685 фанов - значительно больше, чем за ближайших конкурентов.

В этом сезоне Александр сделал значительный прорыв в карьере - завоевал титул

Чемпиона Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing. И все это не фоне серьезной травмы прошлого года, которая заставила его пропустить чуть ли не весь соревновательный сезон.

"Поздравляем Александра и его команду! В этом сезоне он показал характер настоящего чемпиона, который не отступает от цели, что бы ни случилось. Счастливы, что благодаря Favbet Foundation сегодня зажигается еще одна звезда украинского спорта", - комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году с целью поддержки инициатив по всестороннему развитию молодых украинцев. С началом полномасштабного вторжения почти 90% ресурсов фонда было переориентировано на помощь ВСУ и гражданам Украины, пострадавшим от войны. Сегодня команда фонда также реализует большой проект "Клуб Супергероев", предоставляющий спортивные и образовательные возможности детям военнослужащих и ВПЛ.

Страницы Александра Бондарева в социальных сетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter X.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
Український картингіст, якого підтримує Favbet Foundation, став "Гонщиком року 2023"
Ukrainian kart racer, supported by Favbet Foundation, became the "Racer of the Year 2023"
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Украинский картингист, которого поддерживает Favbet Foundation, стал "Гонщиком года 2023"

В этом сезоне Александр сделал значительный прорыв в карьере - получил титул Чемпиона Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing.

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российские войска в Мелитополе задержали трех несовершеннолетних за якобы диверсию. Пропагандисты утверждают, что они организовывали нападения и выслеживали коллаборационистов.

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Нидерланды выделят пакет зимней помощи Украине в размере 102 млн евро

Нидерланды выделяют 102 миллиона евро зимней помощи Украине, включая средства на гуманитарную помощь, разминирование, инфраструктуру и энергетическую поддержку, как часть большего пакета помощи на сумму 2 миллиарда евро, запланированного на 2024 год.

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Нидерланды выделят пакет зимней помощи Украине в размере 102 млн евро

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Тарас Ратушный прокомментировал принятие парламентом закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, но указал и на недостатки.

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КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, которые не подтвердили контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминали в СМИ.

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КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP

Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

Мария Певчих, глава Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального, объявлена в российский розыск, хотя конкретные обвинения не уточняются.

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Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен

Залог для экс-главы Верховного суда Всеволода Князева был уменьшен с 27 до 20 миллионов гривен, но он остается под стражей до 2 февраля. Это произошло после его задержания по делу о взяточничестве, связанном с акциями Полтавского горно-обогатительного комбината компании Ferrexpo.

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Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен

Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР

Российские силовики усиливают репрессии на оккупированной Херсонщине, врываясь ночью в дома и арестовывая жителей с проукраинскими взглядами, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины.

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Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР

Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности

Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве с целью повышения ядерной и радиационной безопасности. Документ предусматривает совместные проекты по оценке безопасности, аварийного реагирования и обмена опытом в сфере регулирования.

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Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности