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Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 40 оккупантов — Генштаб

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Генштаб сообщил о 176 боестолкновениях и 23 отраженных атаках на Покровском направлении. Там ликвидированы 44 и ранены 22 оккупанта.

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 40 оккупантов — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 176 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на двух направлениях. Как сообщили в Генштабе, украинские военные ликвидировали 44 и ранили 22 оккупантов на Покровском направлении, передает УНН.

Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 5814 дронов-камикадзе и осуществил 2020 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности врага не отмечено.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Терновой, Старицы, Широкого, Николаевки и Зарубинки; еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили два штурма противника в районах Петропавловки, Купянска-Узлового и Новоосинового; еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться в районах Надии, Новоселовки и Торского; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ямполя и Кривой Луки; еще одна атака продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах Константиновки, Осикового, Новоселовки, Степановки и Николаевполья; еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 23 атаки отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Доброполье, Белицкое, Ганнивка, Светлое, Красноподолье, Новогришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка. Одна атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 44 оккупанта и 22 — ранено; уничтожены две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, восемь единиц специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 47 укрытий врага. Повреждены шесть единиц автомобильной техники, девять артиллерийских систем, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 145 укрытий противника. Уничтожен или подавлен 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Враг наступательных действий не проводил на Александровском направлении.

Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое, Ровное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское и Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Малых Щербаков.

Обошлось без штурмовых действий противника на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери России в войне достигли 1,515 млн военнослужащих18.09.26, 07:44 • 4762 просмотра

Антонина Туманова

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