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Північний потік

Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 40 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Генштаб повідомив про 176 боєзіткнень і 23 відбиті атаки на Покровському напрямку. Там ліквідовано 44 та поранено 22 окупантів.

Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 40 окупантів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 176 бойових зіткнень, найактивніше ворог діє на двох напрямках. Як повідомили у Генштабі, українські військові ліквідували 44 та поранили 22 окупантів на Покровському напрямку, передає УНН.

Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5814 дронів-камікадзе та здійснив 2020 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Тернової, Стариці, Широкого, Миколаївки та Зарубинки; ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового та Новоосинового; ще один бій триває.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Торського; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки; ще одна атака триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки та Миколайпілля; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 23 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Добропілля, Білицьке, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Новогришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одна атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупанти та 22 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, вісім одиниць спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 47 укриттів ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, дев'ять артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 145 укриттів противника. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів.

Ворог наступальних дій не проводив на Олександрівському напрямку.

Десять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке, Рівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Малих Щербаків.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

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Антоніна Туманова

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