Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 40 оккупантов, еще 14 — ранили — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 197 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные отбили 23 атаки, а также ликвидировали 40 оккупантов, еще 14 — ранили, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6137 дронов-камикадзе и осуществил 1930 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - сообщили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности врага не отмечено.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Казачьей Лопани, Лимана, Сыминовки, Рыбальчиного и Зарубинки; еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе Ковшаровки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили две попытки захватчиков продвинуться в районах Шийковки, Новоселовки и Дерилового; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного, Николаевки и Рай-Александровки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Розкошного и Новопавловки; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего 23 атаки отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Софиевка, Доброполье, Новый Донбасс, Вольное, Белицкое, Анновка, Красноподолье, Водянское, Дорожное, Васильевка, Мирное, Сергеевка и Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 40 оккупантов и 14 — ранены; уничтожены две единицы автомобильной, две единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 55 укрытий врага. Повреждены две единицы автомобильной техники, шесть артиллерийских систем, две единицы специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 178 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 103 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты активных действий не предпринимали.

Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Терноватое и Копани.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Павловки.

Обошлось без штурмовых действий противника на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

В Генштабе рассказали, сколько оккупантов и их техники уничтожили ВСУ в течение суток