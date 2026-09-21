Українські військові знищили на Покровському напрямку 40 окупантів, ще 14 - поранили - Генштаб

$44.670.0151.200.04
ukenru
Ексклюзив
17:04 • 20984 перегляди
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
16:38 • 23795 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь
15:35 • 16758 перегляди
Одесу накрила негода: вулиці підтоплені, оголошено жовтий рівень небезпекиVideo
14:49 • 26531 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo
21 вересня, 13:47 • 17724 перегляди
Трамп заявив про втрату рф дизельних потужностей через війну і закликав її припинити - Зеленський відреагував
21 вересня, 13:43 • 19436 перегляди
"Дуже поганий знак" - Гончаренко заявив, що знайшов у своїй машині "прослушку"Video
21 вересня, 12:51 • 29314 перегляди
Ліга націй: Угорщина-Україна - старт збірної на турніріPhotoVideo
21 вересня, 10:40 • 23337 перегляди
Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло
21 вересня, 08:00 • 35046 перегляди
У ВАКС розпочався процес у справі ексголови Хмельницької МСЕК КрупиPhoto
21 вересня, 05:18 • 36768 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
5.3м/с
92%
743мм
Популярнi новини
ЄС анонсував нові санкції після виборів до держдуми рф21 вересня, 11:06 • 6018 перегляди
БЕБ декларує, що бізнесу важливі прозорість і чесність: авіалізинг може стати тестом для Бюро21 вересня, 12:47 • 14350 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята21 вересня, 13:03 • 23788 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни21 вересня, 13:08 • 25485 перегляди
“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлученняVideo15:07 • 11688 перегляди
Публікації
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
17:04 • 20986 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь16:38 • 23796 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo14:49 • 26531 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни21 вересня, 13:08 • 25585 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята21 вересня, 13:03 • 23883 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Блогери
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлученняVideo15:07 • 11774 перегляди
Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит БардоPhoto21 вересня, 09:56 • 31861 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 55310 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 55282 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 57783 перегляди
Актуальне
Fox News
Соціальна мережа
Truth Social
Financial Times
Техніка

Українські військові знищили на Покровському напрямку 40 окупантів, ще 14 - поранили - Генштаб

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Генштаб повідомив про 197 боєзіткнень, 50 авіаударів і понад 6 тисяч дронів-камікадзе ворога. На Покровському напрямку знищено 40 окупантів.

Українські військові знищили на Покровському напрямку 40 окупантів, ще 14 - поранили - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. на Покровському напрямку українські військові відбили 23 атаки, а також ліквідували 40 окупантів, ще 14 - поранили, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснив 1930 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- повідомили у Генштабі.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Симинівки, Рибалчиного та Зарубинки; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Шийківки, Новоселівки та Дерилового; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Розкішного та Новопавлівки; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Софіївка, Добропілля, Новий Донбас, Вільне, Білицьке, Ганнівка, Красноподілля, Водянське, Дорожнє, Василівка, Мирне, Сергіївка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 14 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 55 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 103 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти активних дій не здійснювали.

Десять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Тернувате та Копані.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районі Павлівки.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

У Генштабі розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ протягом доби21.09.26, 07:17 • 4034 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні