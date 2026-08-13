Украинские военные поразили в оккупированном Севастополе радиолокационную станцию "Небо-У" — Генштаб

Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на его территории и временно оккупированных территориях Украины. В Севастополе поражена радиолокационная станция "Небо-У", передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на его территории и временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщили в Генштабе, в Севастополе поражена радиолокационная станция "Небо-У".

"Небо-У" — российская дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение станции снижает способности противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Также украинские воины нанесли поражение:

- пункту управления БпЛА в районе Мирного Запорожской области;

- складу горюче-смазочных материалов в районе Довжанска Луганской области;

- складу боеприпасов в районе Нового Гая Запорожской области;

- складу материально-технических средств в районе Каланчака Херсонской области;

- месту сосредоточения живой силы в районе Бутырок Белгородской области рф.

Поражение этих объектов ослабляет способности противника, нарушает его логистическое обеспечение и снижает возможности накопления и применения боеприпасов, техники и личного состава. Работа по ключевым целям продолжается - резюмировали в Генштабе.

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