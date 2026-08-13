Украинские военные поразили в оккупированном Севастополе радиолокационную станцию "Небо-У" — Генштаб
Киев • УНН
В ночь на 13 августа Силы обороны нанесли удары по военным объектам рф. В Севастополе поражена РЛС "Небо-У", также атакованы склады и пункт управления БпЛА.
Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на его территории и временно оккупированных территориях Украины. В Севастополе поражена радиолокационная станция "Небо-У", передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на его территории и временно оккупированных территориях Украины.
Как сообщили в Генштабе, в Севастополе поражена радиолокационная станция "Небо-У".
"Небо-У" — российская дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение станции снижает способности противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.
Также украинские воины нанесли поражение:
- пункту управления БпЛА в районе Мирного Запорожской области;
- складу горюче-смазочных материалов в районе Довжанска Луганской области;
- складу боеприпасов в районе Нового Гая Запорожской области;
- складу материально-технических средств в районе Каланчака Херсонской области;
- месту сосредоточения живой силы в районе Бутырок Белгородской области рф.
Поражение этих объектов ослабляет способности противника, нарушает его логистическое обеспечение и снижает возможности накопления и применения боеприпасов, техники и личного состава. Работа по ключевым целям продолжается
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