Украинские силовики сбили три российских беспилотника над Никопольским районом

30 ноября: Международный день секса, Всемирный день домашних животных

Международный день секса, который с 2007 года неофициально отмечается ежегодно 30 ноября, пропагандирует пользу регулярного секса для здоровья. одновременно отмечаются Всемирный день домашних животных и Международный день защиты информации, в которых подчеркиваются права животных и кибербезопасность.