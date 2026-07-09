Украинские пара легкоатлеты завоевали девять медалей за два дня Европейских летних Игр в Польше
Киев • УНН
За два дня соревнований в Быдгоще украинцы завоевали семь золотых и две серебряные награды. Сборная Украины представлена 14 спортсменами.
Национальная сборная Украины по легкой атлетике успешно начала выступление на Европейских летних Играх – чемпионате Европы по пара легкой атлетике, которые проходят в польском Быдгоще. За первые два соревновательных дня украинские спортсмены завоевали девять наград – семь золотых и две серебряные. Об этом сообщает Национальный комитет спорта людей с инвалидностью Украины и Национальный паралимпийский комитет Украины, передает УНН.
Детали
В число чемпионов Европы вошли Людмила Данилина (бег на 5000 м), Антон Комаровский (бег на 3000 м с препятствиями и спортивная ходьба на 5000 м), Елизавета Ильенко (многоборье), Павел Волуйкевич (бег на 10000 м), Максим Коваль (толкание ядра), а также смешанная эстафетная команда в составе Валентина Томащука, Ольги Зазуляк, Сергея Сапетченкова и Юлии Шуляр, которая победила в эстафете 4×200 метров.
Серебряные награды завоевали Анастасия Мисник и Александр Яровой в соревнованиях по толканию ядра.
Европейские летние Игры продолжаются с 3 по 12 июля и объединяют спортсменов с нарушениями интеллектуального и физического развития.
Украину представляют 14 легкоатлетов, которые соревнуются с примерно 150 спортсменами из 14 стран.
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