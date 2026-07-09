МОК утвердил программу и дисциплины Зимних Олимпийских игр 2030 года

Международный олимпийский комитет официально утвердил программу и дисциплины Зимних Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Франции. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

Детали

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета официально утвердил программу и дисциплины Зимних Олимпийских игр 2030 года, которые примут Французские Альпы с 1 по 17 февраля 2030 года. Грядущие соревнования станут историческими — впервые на зимней Олимпиаде будет достигнуто гендерное равенство среди участников, а программа пополнится зрелищными новшествами - говорится в сообщении.

Отмечается, что Олимпиада-2030 станет первой в истории, где будет соблюден абсолютный гендерный паритет в процентном соотношении. Всего в соревнованиях примут участие 3046 спортсменов: 1525 женщин и 1521 мужчина.

Программа Игр будет состоять из 126 медальных дисциплин: 56 женских, 55 мужских и 15 смешанных. По сравнению с предыдущими годами, значительно увеличится женское представительство в ряде видов спорта. В частности, в санном и лыжном спорте оно достигнет 50%, в бобслее возрастет до 39,5%, а в хоккее — до 45,6%.

МОК включил в программу три новые дисциплины и в общей сложности 16 новых соревнований:

Фрирайд (лыжи и сноуборд) — 44 спортсмена (22 женщины и 22 мужчины) впервые спортсмены будут соревноваться на естественных горных склонах. Эта дисциплина чрезвычайно популярна среди молодежи и является визуально зрелищной;

Синхронное фигурное катание (synchro9) — командный вид соревнований, который добавит динамики турниру фигуристов и станет ключевым фактором для достижения гендерного баланса. Команды будут состоять из 9 спортсменов;

Ски-альпинизм — официально утвержден как дополнительный вид спорта. Спортсмены разыграют медали в индивидуальных гонках (мужчины и женщины) и спринте (мужчины, женщины, смешанная эстафета).

Также в программу Alpes 2030 добавлен ряд новых дисциплин:

смешанную одиночную эстафету в биатлоне;

мужской и женский командные спринты в конькобежном спорте;

смешанный командный ски-кросс во фристайле;

смешанные командные соревнования по параллельному сноуборду;

женские командные соревнования Super Team по прыжкам на лыжах с трамплина;

индивидуальные старты (мужчины и женщины), спринты (мужчины и женщины) и смешанную эстафету в ски-альпинизме.

Однако МОК принял решение не включать лыжное двоеборье в программу Игр "Альпы-2030", так как эта дисциплина продемонстрировала самые низкие показатели интереса на последних четырех Олимпиадах. Впрочем, лыжное двоеборье остается в программе Юношеских Олимпийских игр-2028 и может вернуться в 2034 году.

Напомним

Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения Олимпийского комитета России, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины.

Международный олимпийский комитет представил официальные эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Alpes 2030, которые пройдут во Французских Альпах.