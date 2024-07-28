27-летняя Людмила Бабак из Энергодара завоевала «золото» на чемпионате Европы по гребному марафону в Познани. Она победила в каноэ-одиночке на дистанции 15,4 км, показав результат 01:25:30.58.
Украинская гребчица в десятый раз в своей карьере стала чемпионкой Европы. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская 27-летняя гребчица Людмила Бабак из Энергодара одержала свою 10 победу на чемпионате Европы по гребному марафону.
На соревнованиях в польской Познани она выиграла «золото» в каноэ-одиночке на дистанции 15,4 км, показав результат 01:25:30.58.
Это уже вторая победа Бабак на нынешнем чемпионате после золотой медали на дистанции 3,4 км.
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