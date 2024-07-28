Украинская гребчица в десятый раз в своей карьере стала чемпионкой Европы. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская 27-летняя гребчица Людмила Бабак из Энергодара одержала свою 10 победу на чемпионате Европы по гребному марафону.

На соревнованиях в польской Познани она выиграла «золото» в каноэ-одиночке на дистанции 15,4 км, показав результат 01:25:30.58.

Это уже вторая победа Бабак на нынешнем чемпионате после золотой медали на дистанции 3,4 км.

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