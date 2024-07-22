Гребец из Черноморска стал серебряным призером чемпионата мира U23 по гребле на байдарках и каноэ в Болгарии. Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер поздравил юношу с победой, сообщает УНН.

С 17 по 21 июля в Пловдиве (Болгария) состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет. Украину на этом мировом форуме представляли 48 спортсменов: 19 девушек и 29 юношей.

Спортсмен КДЮСШ г. Черноморск Даниил Думанский (тренер - Игорь Вескребенцев), в составе экипажа «байдарки-четверки» получил серебряную медаль чемпионата. Ребята финишировали вторыми на олимпийской дистанции К4 500 м среди юниоров (01:23.048).