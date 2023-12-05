Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

За неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили 132 единицы российской техники, в том числе 8 танков, 4 САУ, 32 пушки и 55 опорных пунктов оккупантов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Минус 132 единицы российской техники - результаты Армии дронов. Ударные роты БпЛА за прошедшую неделю поразили 30 боевых бронированных машин, 32 пушки и 55 опорных пунктов оккупантов. Также работу украинских дронов на себе ощутили 32 российских боевика - сообщил Федоров.

Также, по данным Михаила Федорова, подразделения "Армии дронов" уничтожили 8 танков, 4 САУ, одну систему ПВО, 46 грузовиков, 2 РСЗО и 4 минометы.

Напомним

Вооруженные силы Украины получили еще 5000 FPV-дронов от операции "Единство" - совместного сбора UNITED24, "Вернись живым" и monobank.