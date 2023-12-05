Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  184708 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  227042 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  253571 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  229808 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  194755 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  190540 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  176803 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231384 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203394 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  38917 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  34110 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  49114 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники

Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила 132 единицы российской техники, в том числе 8 танков и 55 опорных пунктов, заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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С 4 декабря 110 пустых грузовиков пересекли украинскую границу с Польшей в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" после того, как была достигнута договоренность о разблокировании пункта пропуска.

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Блокада на границе с Польшей: 110 пустых грузовиков пропустили на "Угринове" за более чем сутки

Партизаны сообщают о переброске мобилизованных якутов из рф в Джанкой

Партизаны обнаружили, что плохо одетые мобилизованные солдаты из Якутии в рф были переведены в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

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10 тонн российских автозапчастей, которые пытались нелегально ввезти в Украину, переданы на нужды Сил обороны

Оказался агентом рф и прикрывался "пленом" у рашистов: СБУ задержала бывшего чиновника в Сумской области

СБУ задержала бывшего чиновника в Сумской области, который собирал разведывательные данные для рф; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

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Оказался агентом рф и прикрывался "пленом" у рашистов: СБУ задержала бывшего чиновника в Сумской области

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Финляндия планирует принять решение о производстве артиллерийских снарядов для Украины до Рождества, имея целью поддержать оборону Украины.

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Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября

Израильские власти проверяют подозрительные операции с акциями, совершенные накануне нападения ХАМАС 7 октября, на основе исследования, проведенного профессорами права в США, которое свидетельствует о предвидении этого события. Исследование фокусируется на прибылях инвесторов из-за увеличения коротких продаж накануне атаки вооруженного формирования ХАМАС, а также уделено внимание необычной торговле высокорисковыми краткосрочными опционами.

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