Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях

Украинский гимнаст Илья Ковтун получил серебряную медаль на Олимпийских играх - 2024 в Париже в упражнениях на параллельных брусьях, сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, пишет УНН.

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«Илья Ковтун - серебряный призер Олимпийских игр», - сообщили в НОК.

Украинец получил "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях с результатом в 15,5 балла, о чем свидетельствуют данные на сайте Игр.

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