Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях

Киев • УНН
Украинский гимнаст Илья Ковтун получил серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года в упражнениях на параллельных брусьях. Спортсмен получил 15,5 балла за свое выступление, о чем сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.
Украинский гимнаст Илья Ковтун получил серебряную медаль на Олимпийских играх - 2024 в Париже в упражнениях на параллельных брусьях, сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, пишет УНН.
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«Илья Ковтун - серебряный призер Олимпийских игр», - сообщили в НОК.
Украинец получил "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях с результатом в 15,5 балла, о чем свидетельствуют данные на сайте Игр.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня5 августа 2024, 05:55 • 12399 просмотров