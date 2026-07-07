Украина значительно замедлила продвижение российских войск на фронте – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина достигла существенных успехов на поле боя, в частности смогла значительно замедлить продвижение российских войск. Об этом он сказал во время совместного общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО, передает УНН.

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По словам Рютте, еще несколько месяцев назад российские войска продолжали продвигаться, однако сейчас ситуация изменилась.

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Лишь четыре-пять месяцев назад мы еще видели, как россияне продвигались вперед. Сейчас этого значительно меньше. Украина гораздо успешнее действует и непосредственно на линии фронта – сказал Рютте.

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