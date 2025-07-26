Украина завоевала уже 20 медалей на ЕЮОФ-2025 26 июля 2025
Киев • УНН
Украина завоевала 20 медалей на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Диана Коленникова завоевала бронзу в настольном теннисе, уступив в полуфинале австрийской спортсменке.
Украина завоевала уже 20 медалей на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье, сообщили в Минмолодежьспорта в субботу, пишет УНН.
20-я медаль Украины на ЕЮОФ-2025 в Скопье! Бронзу завоевала Диана Коленникова в соревнованиях по настольному теннису
После пяти дней соревнований украинка вышла в полуфинал в одиночном разряде, где, к сожалению, уступила Нине Скербинц из Австрии - 1:4.
Дополнение
Сегодня заключительный день соревнований XVIII летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.