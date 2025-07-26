Україна здобула вже 20 медалей на ЄЮОФ-2025 26 липня 2025
Київ • УНН
Україна завоювала 20 медалей на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є. Діана Колєннікова здобула бронзу в настільному тенісі, поступившись у півфіналі австрійській спортсменці.
Україна здобула вже 20 медалей на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є, повідомили у Мінмолодьспорту у суботу, пише УНН.
20-та медаль України на ЄЮОФ-2025 у Скоп'є! Бронзу здобула Діана Колєннікова у змаганнях з настільного тенісу
Після п'яти днів змагань українка вийшла до півфіналу в одиночному розряді, де, на жаль, поступилася Ніні Скербінц з Австрії - 1:4.
Доповнення
Сьогодні заключний день змагань XVIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.