Україна здобула вже 20 медалей на ЄЮОФ-2025 26 липня 2025

Україна здобула вже 20 медалей на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є, повідомили у Мінмолодьспорту у суботу, пише УНН.

20-та медаль України на ЄЮОФ-2025 у Скоп'є! Бронзу здобула Діана Колєннікова у змаганнях з настільного тенісу - повідомили у міністерстві.

Після п'яти днів змагань українка вийшла до півфіналу в одиночному розряді, де, на жаль, поступилася Ніні Скербінц з Австрії - 1:4.

Доповнення

Сьогодні заключний день змагань XVIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.