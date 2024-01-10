Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

В обновленном рейтинге Global Fire Power 2024 Украина заняла 18 место. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт проекта GFP.

Индекс GFP относит Украину к 20 лучшим военным государствам мира. Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем). - указано в примечании к позиции Украины.

Детали

Ранжирование стран мира американские аналитики делали на основе анализа имеющейся огневой мощи 145 государств мира.

Первые 5 самых мощных армий выглядят так:

США - 0,0699;

Россия - 0,0702;

Китай - 0,0706;

Индия - 0,1023;

Южная Корея - 0,1416.

Украина же в рейтинге Global Fire Power 2024 Украина опустилась на 3 позиции по сравнению с прошлым годом, и заняла 18 место. Соседями Украины являются Израиль - 17 место и Германия - 19 место.

Методология анализа Global Fire Power

Эксперты Global Firepower для своей оценки PowerIndex ("PwrIndx") каждой страны взвешивали более 60 отдельных факторов. В частности, учитывали количество военных подразделений и финансовое состояние, а также материально-технические возможности и географическое размещение.

Наша уникальная собственная формула позволяет меньшим, более технологически продвинутым, государствам конкурировать с более крупными, менее развитыми государствами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов применяются для дальнейшего совершенствования списка, который составляется ежегодно. - рассказали в GFP.

Отмечается, что цветные стрелки с правой стороны от каждой страны указывают на сравнение тенденций за год. Зеленая - рост; серая - стабильность, красная - снижение.

Отмечается, также, что тенденции не обязательно указывают на снижение мощности, поскольку изменения в формуле GFP также могут объяснить это.

Примечание. Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000, что реально недостижимо в рамках текущей формулы GFP; Таким образом, чем меньше значение PwrIndx, тем "мощнее" обычный боевой потенциал страны.

Напомним,

В прошлом году Украина вошла в топ-15 сильнейших армий мира Global Firepower. Тогда наша армия заняла 15 место в рейтинге среди 145 стран, который составляют американские аналитики.