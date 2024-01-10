Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира
Киев • УНН
Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.
В обновленном рейтинге Global Fire Power 2024 Украина заняла 18 место. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт проекта GFP.
Индекс GFP относит Украину к 20 лучшим военным государствам мира. Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем).
Детали
Ранжирование стран мира американские аналитики делали на основе анализа имеющейся огневой мощи 145 государств мира.
Первые 5 самых мощных армий выглядят так:
- США - 0,0699;
- Россия - 0,0702;
- Китай - 0,0706;
- Индия - 0,1023;
- Южная Корея - 0,1416.
Украина же в рейтинге Global Fire Power 2024 Украина опустилась на 3 позиции по сравнению с прошлым годом, и заняла 18 место. Соседями Украины являются Израиль - 17 место и Германия - 19 место.
Методология анализа Global Fire Power
Эксперты Global Firepower для своей оценки PowerIndex ("PwrIndx") каждой страны взвешивали более 60 отдельных факторов. В частности, учитывали количество военных подразделений и финансовое состояние, а также материально-технические возможности и географическое размещение.
Наша уникальная собственная формула позволяет меньшим, более технологически продвинутым, государствам конкурировать с более крупными, менее развитыми государствами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов применяются для дальнейшего совершенствования списка, который составляется ежегодно.
Отмечается, что цветные стрелки с правой стороны от каждой страны указывают на сравнение тенденций за год. Зеленая - рост; серая - стабильность, красная - снижение.
Отмечается, также, что тенденции не обязательно указывают на снижение мощности, поскольку изменения в формуле GFP также могут объяснить это.
Примечание. Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000, что реально недостижимо в рамках текущей формулы GFP; Таким образом, чем меньше значение PwrIndx, тем "мощнее" обычный боевой потенциал страны.
Напомним,
В прошлом году Украина вошла в топ-15 сильнейших армий мира Global Firepower. Тогда наша армия заняла 15 место в рейтинге среди 145 стран, который составляют американские аналитики.
Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира
Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.
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