Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  81904 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  110521 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  115772 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  116214 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  127281 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  150184 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  131943 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  123145 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
9 января  •  256209 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  168285 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182478 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200320 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225604 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219654 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  217468 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraina-zanyala-18-mesto-v-reitinge-samikh-moshchnikh-armii-mira

Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 16:03  •  21029 просмотра

Read in English

Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.

В обновленном рейтинге Global Fire Power 2024 Украина заняла 18 место. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт проекта GFP.

Индекс GFP относит Украину к 20 лучшим военным государствам мира. Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем).

- указано в примечании к позиции Украины.

Детали

Ранжирование стран мира американские аналитики делали на основе анализа имеющейся огневой мощи 145 государств мира.

Image

Первые 5 самых мощных армий выглядят так:

  • США - 0,0699;
  • Россия - 0,0702;
  • Китай - 0,0706;
  • Индия - 0,1023;
  • Южная Корея - 0,1416.

Украина же в рейтинге Global Fire Power 2024 Украина опустилась на 3 позиции по сравнению с прошлым годом, и заняла 18 место. Соседями Украины являются Израиль - 17 место и Германия - 19 место.

Image

Методология анализа Global Fire Power 

Эксперты Global Firepower для своей оценки PowerIndex ("PwrIndx") каждой страны взвешивали более 60 отдельных факторов. В частности, учитывали количество военных подразделений и финансовое состояние, а также материально-технические возможности и географическое размещение.

Наша уникальная собственная формула позволяет меньшим, более технологически продвинутым, государствам конкурировать с более крупными, менее развитыми государствами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов применяются для дальнейшего совершенствования списка, который составляется ежегодно.

- рассказали в GFP.

Отмечается, что цветные стрелки с правой стороны от каждой страны указывают на сравнение тенденций за год. Зеленая - рост; серая - стабильность, красная - снижение.

Image

Отмечается, также, что тенденции не обязательно указывают на снижение мощности, поскольку изменения в формуле GFP также могут объяснить это.

Примечание. Идеальная оценка PwrIndx составляет 0,0000, что реально недостижимо в рамках текущей формулы GFP; Таким образом, чем меньше значение PwrIndx, тем "мощнее" обычный боевой потенциал страны.

Напомним,

В прошлом году Украина вошла в топ-15 сильнейших армий мира Global Firepower.  Тогда наша армия заняла 15 место в рейтинге среди 145 стран, который составляют американские аналитики.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Україна посіла 18 місце у рейтингу найпотужніших армій світу
Ukraine ranks 18th in the ranking of the world's most powerful armies
Новости по теме

Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.

Политика •   •  21029 просмотра
Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира

Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк

Банковская система Украины демонстрирует стабильность, готова к восстановлению с достаточным капиталом для поддержания прибыльности и кредитования, сообщается в отчете Национального банка.

Экономика •   •  18283 просмотра
Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Есть данные, что Даниил Гетманцев может контролировать налоговую службу Украины, что вызывает беспокойство относительно Национальной стратегии доходов, на которую он имеет влияние.

Экономика •   •  81904 просмотра
Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле

Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию некоторых граждан Украины из сектора Газа.

Политика •   •  15844 просмотра
29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле

Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек

В результате российского обстрела Новодмитровки в Херсонской области ранен мирный житель, повреждены жилые дома и здания.

Война •   •  19676 просмотра
Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек

Взрыв в Кривом Роге: представители городской власти уверяют, что "все нормально"

В Кривом Роге произошел взрыв. В Совете обороны города уверяют, что ситуация стабильная, несмотря на недостаточное количество деталей.

Война •   •  20244 просмотра
Взрыв в Кривом Роге: представители городской власти уверяют, что "все нормально"

Большинство россиян расценивают войну в Украине как защиту от Запада - опрос

Несмотря на экономические трудности, большинство россиян продолжают выражать поддержку политике путина.

Новости Мира •   •  16378 просмотра
Большинство россиян расценивают войну в Украине как защиту от Запада - опрос

Изготовление дронов и средств РЭБ: ОП о подписанных сегодня украинско-литовских документах

Украина и Литва подписали несколько соглашений о совместных оборонных проектах, включая разработку беспилотных платформ и средств радиоэлектронной борьбы.

Политика •   •  17814 просмотра
Изготовление дронов и средств РЭБ: ОП о подписанных сегодня украинско-литовских документах

Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti

Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией из-за неизменной активности рф, что подтвердили финские правительственные источники Iltalehti.

Новости Мира •   •  15615 просмотра
Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti

Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление

Зеленский и Науседа подписали совместное заявление о продолжении военной и финансовой поддержки Украины, а также об усилиях по возвращению похищенных украинских детей.

Политика •   •  18187 просмотра
Возвращение похищенных детей и военная поддержка: Зеленский и Науседа подписали совместное заявление