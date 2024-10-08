Украина ввела санкции против предателей и военного производства рф - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  61848 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  86289 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  100614 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  110323 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  88417 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  98804 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  102068 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100894 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  121158 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116562 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

В Брюсселе начался третий раунд сессий Украина-ЕС в рамках скрининга

  •  13889 просмотра
Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

Численность вс рф в Украине могут дополнить солдаты кндр - Минобороны Южной Кореи

  •  35461 просмотра
Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

  •  29222 просмотра
Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters

  •  15192 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  54983 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  54983 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  110323 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  121158 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  125315 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  154189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  110298 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  142006 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  113138 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110616 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  114884 просмотра
Актуальное
Украина ввела санкции против предателей и военного производства рф - Зеленский

Украина ввела санкции против предателей и военного производства рф - Зеленский

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 17:35  •  2043 просмотра

Read in English

Президент Украины подписал два указа о персональных санкциях против 90 физических и 61 юридического лица. Санкции направлены против предателей Украины и военного производства в России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о применении персональных санкций против тех, кто предал Украину, и в отношении военного производства в России. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор. И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и в дальнейшем делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира

- сказал Зеленский.

Дополнение

Сегодня Зеленский подписал два указа о применении персональных санкций против 90 физических лиц и 61 юридического лица.

Напомним,

Великобритания ввела санкции против российских войск радиологической химической и биологической защиты (РХБЗ) и их командира за применение химического оружия в Украине. Также ограничения ввели против двух лабораторий, причастных к использованию химоружия.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина