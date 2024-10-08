Украина ввела санкции против предателей и военного производства рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины подписал два указа о персональных санкциях против 90 физических и 61 юридического лица. Санкции направлены против предателей Украины и военного производства в России.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о применении персональных санкций против тех, кто предал Украину, и в отношении военного производства в России. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. В отношении тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор. И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и в дальнейшем делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира
Дополнение
Сегодня Зеленский подписал два указа о применении персональных санкций против 90 физических лиц и 61 юридического лица.
Напомним,
Великобритания ввела санкции против российских войск радиологической химической и биологической защиты (РХБЗ) и их командира за применение химического оружия в Украине. Также ограничения ввели против двух лабораторий, причастных к использованию химоружия.