Україна запровадила санкції проти зрадників та військового виробництва рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент України підписав два укази про персональні санкції проти 90 фізичних та 61 юридичних осіб. Санкції спрямовані проти зрадників України та військового виробництва в Росії.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про застосування персональних санкцій проти тих, хто зрадив Україну, і щодо військового виробництва в росії. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само як і українці, хоче справжнього миру
Доповнення
Сьогодні Зеленський підписав два укази про застосування персональних санкцій проти 90 фізичних осіб та 61 юридичних осіб.
Нагадаємо
Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіологічного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) та їхнього командира за застосування хімічної зброї в Україні. Також обмеження запровадили проти двох лабораторій, причетних до використання хімзброї.