Британія ввела санкції проти російських військових, які застосовують хімзброю на війні в Україні
Київ • УНН
Велика Британія запровадила санкції проти російських військ РХБЗ та їх командира за використання хімічної зброї в Україні. Обмеження також накладено на дві лабораторії, причетні до розробки хімзброї.
Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіологічного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) та їхнього командира за застосування хімічної зброї в Україні. Також обмеження запровадили проти двох лабораторій, причетних до використання хімзброї. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду Британії.
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Як йдеться у заяві уряду Британії, російські війська відкрито визнали, що використовують небезпечну хімічну зброю на полі бою. Йдеться про хлорпікрин - токсичну речовину, вперше використану під час Першої світової війни.
Кричуще нехтування росією Конвенцією про хімічну зброю є серйозним порушенням міжнародного права. Агенти путінської мафіозної держави також відповідальні за застосування смертельно небезпечної нервово-паралітичної речовини "Новачок" на вулицях Солсбері 2018 року і проти опозиційного лідера Олексія Навального 2020 року.
Сьогодні під санкції потрапили війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії та їхній керівник Ігор Кирилов.
Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки путін і його мафіозна держава грубо зневажають міжнародне право, включно з Конвенцією про хімічну зброю. Я поставив перед собою завдання протистояти цій зловмисній діяльності, і я не відступлю. Жорстока і нелюдська тактика росії на полі бою огидна, і я буду використовувати весь арсенал наявних у моєму розпорядженні повноважень для боротьби зі зловмисною діяльністю росії. Дозвольте мені чітко заявити: путіну і тим, хто виконує його волю, більше ніде ховатися. Ми продовжимо використовувати санкції для прямого впливу на спроби кремля посіяти страх, розкол і безлад
Генштаб: атаки рф боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони продовжуються, за місяць ще 250 випадків08.10.24, 13:37 • 11840 переглядiв