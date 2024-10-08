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Британія ввела санкції проти російських військових, які застосовують хімзброю на війні в Україні

Британія ввела санкції проти російських військових, які застосовують хімзброю на війні в Україні

Київ • УНН

 • 54200 перегляди

Велика Британія запровадила санкції проти російських військ РХБЗ та їх командира за використання хімічної зброї в Україні. Обмеження також накладено на дві лабораторії, причетні до розробки хімзброї.

Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіологічного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) та їхнього командира за застосування хімічної зброї в Україні. Також обмеження запровадили проти двох лабораторій, причетних до використання хімзброї. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

Деталі 

Як йдеться у заяві уряду Британії, російські війська відкрито визнали, що використовують небезпечну хімічну зброю на полі бою. Йдеться про хлорпікрин -  токсичну речовину, вперше використану під час Першої світової війни.

Кричуще нехтування росією Конвенцією про хімічну зброю є серйозним порушенням міжнародного права. Агенти путінської мафіозної держави також відповідальні за застосування смертельно небезпечної нервово-паралітичної речовини "Новачок" на вулицях Солсбері 2018 року і проти опозиційного лідера Олексія Навального 2020 року.

- вказується в заяві.

Сьогодні під санкції потрапили війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії та їхній керівник Ігор Кирилов. 

Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки путін і його мафіозна держава грубо зневажають міжнародне право, включно з Конвенцією про хімічну зброю. Я поставив перед собою завдання протистояти цій зловмисній діяльності, і я не відступлю.  Жорстока і нелюдська тактика росії на полі бою огидна, і я буду використовувати весь арсенал наявних у моєму розпорядженні повноважень для боротьби зі зловмисною діяльністю росії. Дозвольте мені чітко заявити: путіну і тим, хто виконує його волю, більше ніде ховатися. Ми продовжимо використовувати санкції для прямого впливу на спроби кремля посіяти страх, розкол і безлад

- заявив міністр закордонних справ Девід Ламмі.

Генштаб: атаки рф боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони продовжуються, за місяць ще 250 випадків08.10.24, 13:37 • 11840 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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