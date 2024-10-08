Генштаб: атаки рф боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони продовжуються, за місяць ще 250 випадків
Київ • УНН
Генштаб повідомив про 250 випадків застосування рф спецбоєприпасів з хімічними речовинами проти Сил оборони у вересні. Всього з початку вторгнення зафіксовано 4228 таких атак.
Російські війська продовжують застосування спецбоєприпасів з хімічними речовинами проти Сил оборони, за вересень зафіксовано 250 випадків, усього за час вторгнення - 4228, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вівторок у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
"За вересень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксовано 250 таких випадків", - сказано у повідомленні.
З початком широкомасштабного вторгнення росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, як вказано, здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.
"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. 24 вересня поточного року зафіксовано 4228 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами", - вказано у повідомленні.
"Цим рф грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - наголосили у Генштабі.
Генштаб: війська рф продовжують атаки боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони, за місяць 447 випадків09.09.24, 12:20 • 23592 перегляди