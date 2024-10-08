Генштаб: атаки рф боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны продолжаются, за месяц еще 250 случаев
Киев • УНН
Генштаб сообщил о 250 случаях применения рф спецбоеприпасов с химическими веществами против Сил обороны в сентябре. Всего с начала вторжения зафиксировано 4228 таких атак.
Российские войска продолжают применение спецбоеприпасов с химическими веществами против Сил обороны, за сентябрь зафиксировано 250 случаев, всего за время вторжения - 4228, сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг продолжает применять против Сил обороны специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами", - говорится в сообщении.
Как указано, рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.
"За сентябрь 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировано 250 таких случаев", - сказано в сообщении.
С началом широкомасштабного вторжения россии против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки, как указано, осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя.
"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер. 24 сентября текущего года зафиксировано 4228 применений врагом боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами", - указано в сообщении.
"Этим рф грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", - отметили в Генштабе.
Генштаб: войска рф продолжают атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц 447 случаев9 сентября 2024, 09:20 • 23426 просмотров