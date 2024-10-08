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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Британия ввела санкции против российских военных, которые применяют химоружие на войне в Украине

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:41  •  8991 просмотра

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Великобритания ввела санкции против российских войск РХБЗ и их командира за использование химического оружия в Украине. Ограничения также наложены на две лаборатории, причастные к разработке химоружия.

Великобритания ввела санкции против российских войск радиологической химической и биологической защиты (РХБЗ) и их командира за применение химического оружия в Украине. Также ограничения ввели против двух лабораторий, причастных к использованию химоружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Детали 

Как говорится в заявлении правительства Великобритании, российские войска открыто признали, что используют опасное химическое оружие на поле боя. Речь идет о хлорпикрине -  токсичном веществе, впервые использованном во время Первой мировой войны.

Вопиющее пренебрежение Россией Конвенцией о химическом оружии является серьезным нарушением международного права. Агенты путинского мафиозного государства также ответственны за применение смертельно опасного нервно-паралитического вещества "Новичок" на улицах Солсбери в 2018 году и против оппозиционного лидера Алексея Навального в 2020 году.

- указывается в заявлении.

Сегодня под санкции попали войска радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил России и их руководитель Игорь Кириллов. 

Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока путин и его мафиозное государство грубо попирают международное право, включая Конвенцию о химическом оружии. Я поставил перед собой задачу противостоять этой злонамеренной деятельности, и я не отступлю.  Жестокая и бесчеловечная тактика россии на поле боя отвратительна, и я буду использовать весь арсенал имеющихся в моем распоряжении полномочий для борьбы со злонамеренной деятельностью россии. Позвольте мне четко заявить: путину и тем, кто выполняет его волю, больше негде прятаться. Мы продолжим использовать санкции для прямого воздействия на попытки кремля посеять страх, раскол и беспорядок

- заявил министр иностранных дел Дэвид Ламми.

Генштаб: атаки рф боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны продолжаются, за месяц еще 250 случаев8 октября 2024, 10:37 • 7832 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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