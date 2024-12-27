Украина все подготовила для проведения Второго саммита мира - Тихий
Киев • УНН
МИД Украины сообщил о завершении подготовки ко Второму саммиту мира и проведении всех тематических конференций. Дата проведения саммита пока неизвестна, но Украина планирует пригласить рф.
Украинская сторона все подготовила для проведения Второго саммита мира. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, отвечая на вопрос УНН.
«Украина все подготовила для проведения Второго саммита мира. Провела все тематические конференции. То есть Украина по состоянию на сейчас можно сказать в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное. Но для того, чтобы саммит этот состоялся, чтобы был результативным нужна подгонка», - сказал Тихий.
Тихий отметил, что просто событие ради события не нужно.
«Нужна результативность», - добавил он.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский в декабре заявлял, что Киев не отказывается от своей позиции, на втором Саммите мира должны быть представители России. Украина их пригласит.
В сентябре Зеленский заявлял, что необходимо максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит.
Пока не известно, когда ожидать его проведения.