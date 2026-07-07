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Украина в НАТО станет источником чрезвычайных оборонных возможностей для Альянса – Зеленский

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина доказала способность защищать Европу, поэтому ее членство укрепит НАТО. Он подчеркнул, что уникальный боевой опыт украинской армии должен стать частью коллективной безопасности Альянса.

Украина в НАТО станет источником чрезвычайных оборонных возможностей для Альянса – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек НАТО Марк Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже доказала свою способность защищать Европу, поэтому ее членство в НАТО сделает Альянс только сильнее. Об этом он сказал во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

По словам Зеленского, украинская армия уже обладает уникальным боевым опытом, который должен стать частью коллективной безопасности.

ЕС хочет расширять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности – фон дер Ляйен07.07.26, 14:31 • 1658 просмотров

Неужели вы считаете правильным оставлять вне НАТО страну и народ с такими оборонными возможностями? Если мы уже имеем эти возможности, если украинцы уже научились воевать именно так, то вполне логично, чтобы эти возможности стали частью коллективной обороны Альянса. Украина в НАТО станет источником чрезвычайных оборонных возможностей для всего Альянса

подчеркнул Президент.

Операции deep strike против рф имеют большое влияние на войну - Зеленский07.07.26, 11:12 • 3170 просмотров

Напомним 

 7 - 8 июля в Турции проходит 36-й саммит НАТО, на котором присутствует делегация от Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским.  Ожидается, что итоговая декларация саммита НАТО будет содержать тезис о том, что россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставлять по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026-2027 годах. 

Ожидается, что во время саммита состоится встреча Президента Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. 

Андрей Тимощенков

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