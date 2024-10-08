Украина упрощает процедуры для развития распределенной генерации: в Минэнерго рассказали о программах для поддержки граждан и бизнеса
Киев • УНН
Правительство Украины упростило разрешительные процедуры для развития распределенной генерации. Введены финансовые стимулы, упрощено присоединение к сетям и ввод в эксплуатацию генерирующих установок.
В Украине существенно упростили разрешительные процедуры для развития распределенной генерации. Введены финансовые стимулы для бизнеса и граждан, рассказали в Миэнерго, передает УНН.
По данным ведомства, для поддержки граждан и бизнеса в приобретении энергетического оборудования:
- введена программа финансовой поддержки для домохозяйств как 0% кредит для физлиц для приобретения энергооборудования;
- расширена программа «Доступные кредиты 5-7-9%» на приобретение энергетического оборудования для ОСМД, жилищных кооперативов, бизнеса, установил специальные условия для государственных и коммунальных предприятий;
- кредитная программа для ОСМД и ЖСК может применяться в комплексе с программой «ГринДИМ».
Также существенно упрощены условия реализации проектов распределенной генерации:
- Разработаны процедуры по упрощению присоединения источников распределенной генерации к электрическим, тепловым и газовым сетям, нормированы условия размещения, строительства и ввода в эксплуатацию генерирующих установок.
- Наработано решение о снятии пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование возобновляемой энергетики, упрощены процедуры закупок небольших объектов распределенной генерации без проведения тендеров, облегчен процесс согласования и ввода в эксплуатацию.
Государство активно способствует строительству и размещению газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе - когенерационных:
- Сокращен перечень документов для их строительства и размещения. Устанавливать объекты генерации сегодня возможно параллельно с подготовкой проектной документации, а эксплуатация может осуществляться без сертификата о принятии в эксплуатацию.
Для подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов государственным и коммунальным предприятиям разрешено закупать оборудование для генерации без проведения тендеров. Дополнительным предохранителем выступает требование по отчетности в электронной системе Prozorro, указали в Минэнерго.
Работает правительственная телефонная линия «СТРУМ» 15-49 с консультационной поддержкой.
Также в Украине введена практика пилотных аукционов по распределению квот поддержки производителей возобновляемых источников энергии. Осуществляется всестороннее содействие развитию и привлечению инвестиций в развитие новых генерирующих мощностей, установок хранения энергии и сетевой инфраструктуры.
Кроме того Минэнерго одобрило Дорожную карту развития «умных сетей», предусматривающую внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы. Ведутся переговоры с партнерами по инвестициям в современные системы накопления энергии.
Правительство приняло решения для развития распределенной генерации: о чем идет речь13 августа 2024, 10:02 • 21684 просмотра