Україна спрощує процедури для розвитку розподіленої генерації: в Міненерго розповіли про програми для підтримки громадян і бізнесу
Київ • УНН
Уряд України спростив дозвільні процедури для розбудови розподіленої генерації. Запроваджено фінансові стимули, спрощено приєднання до мереж та введення в експлуатацію генеруючих установок.
В Україні суттєво спростили дозвільні процедури для розбудови розподіленої генерації. Запроваджено фінансові стимули для бізнесу і громадян, розповіли в Міенерго, передає УНН.
За даними відомства, для підтримки громадян і бізнесу в придбанні енергетичного обладнання:
- запроваджена програма фінансової підтримки для домогосподарств як то 0% кредит для фізосіб для придбання енергообладнання;
- розширена програма «Доступні кредити 5-7-9%» на придбання енергетичного устаткування для ОСББ, житлових кооперативів, бізнесу, встановив спеціальні умови для державних та комунальних підприємств;
- кредитна програма для ОСББ та ЖБК може застосовуватись у комплексі із програмою «ГрінДІМ».
Також суттєво спрощено умови реалізації проєктів розподіленої генерації:
- Розроблено процедури щодо спрощення приєднання джерел розподіленої генерації до електричних, теплових та газових мереж, унормовано умови розміщення, будівництва та введення в експлуатацію генеруючих установок.
- Напрацьовано рішення щодо зняття мита та податку на додану вартість на обладнання відновлюваної енергетики, спрощено процедури закупівель невеликих обʼєктів розподіленої генерації без проведення тендерів, полегшено процес погодження та введення в експлуатацію.
Держава активно сприяє будівництву та розміщенню газопоршневих та газотурбінних установок, у тому числі – когенераційних:
- Скорочено перелік документів для їх будівництва та розміщення. Встановлювати об’єкти генерації сьогодні можливо паралельно з підготовкою проєктної документації, а експлуатація може здійснюватися без сертифіката про прийняття в експлуатацію.
Для підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років державним і комунальним підприємствам дозволено закуповувати обладнання для генерації без проведення тендерів. Додатковим запобіжником виступає вимога щодо звітування в електронній системі Prozorro, вказали в Міненерго.
Працює урядова телефонна лінія "СТРУМ" 15–49 з консультаційною підтримкою.
Також в Україні запроваджено практику пілотних аукціонів із розподілу квот підтримки виробників відновлюваних джерел енергії. Здійснюється всебічне сприяння розвитку та залучення інвестицій у розбудову нових генеруючих потужностей, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури.
Крім того Міненерго схвалило Дорожню карту розвитку "розумних мереж", що передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Ведуться перемовини з партнерами щодо інвестицій у сучасні системи накопичення енергії.
Уряд ухвалив рішення для розвитку розподіленої генерації: про що йдеться13.08.24, 13:02 • 21849 переглядiв