Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными - Лубинец
Киев • УНН
Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными
В результате посещения военнопленных в рф некоторые из них смогли впервые пообщаться с родными, хотя украинская сторона регулярно предоставляет россиянам возможность звонить домой. Поэтому Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона заявил, что Украина требует соответствующего отношения к своим военным, передает УНН.
У нас нет проблем общения с россиянами, они довольны условиями содержания. У них нет проблем, в отличие от наших героев, героинь, в общении за своими родными. Каждые две недели россияне имеют возможность позвонить физически к своим родным, и мы подобное требуем от российской стороны
Детали
Недавно рф впервые показала видео общения со 119 украинскими военными, находящимися в плену. Часть из них были верифицированы как военнопленные, а часть - нет. Некоторые украинцы даже считались, возможно, погибшими. "У нас трое ребят, по нашим данным, считались такими, что могут быть погибшими", - отметил омбудсмен.
Также во время посещения удалось зафиксировать, что некоторые передали известие о себе через видеообщение, а некоторые даже смогли позвонить в Украину.
Напомним
Посещение 119 пленных украинских военнослужащих российским омбудсменом, по словам Лубинца, это была непростая договоренность. Однако уже есть планы до конца года провести еще три посещения, чтобы до новогодних праздников удостовериться в целостности еще около 400 украинских защитников и защитниц.
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Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными - Лубинец
Украина требует от рф предоставить пленным украинцам возможность связываться с родными.
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