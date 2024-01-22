Украина стремится к продлению беспошлинной торговли с ЕС и упрощению транзита агропродукции через Польшу: Сольский поговорил с европейскими коллегами

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на форуме GFFA в Берлине обсудил с европейскими коллегами продолжение автономного торгового режима и поддержку для украинского агросектора. С польским коллегой поговорил об упрощении процедур контроля агропродукции во время транзита через Польшу. Об этом сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

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"Основной целью разговоров стало донесение позиции Украины в необходимости продолжения безквотного и беспошлинного режима для экспорта украинской агропродукции. В частности, этот вопрос министр агрополитики отметил во время встречи с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским", - сообщили в министерстве.

Продолжение беспошлинной и бесквотной торговли, как сообщается, обсуждалось также на встречах Николая Сольского с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром, министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марком Фено, министром сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов Нидерландов Питом Адема. "Европейские министры отметили, что поддерживают продление режима беспошлинной и бесквотной торговли для Украины", - отметили в Минагрополитики.

Во время двусторонних встреч с европейскими коллегами Николай Сольский также обсудил ряд вопросов, связанных с сотрудничеством между агросекторами стран.

"На встрече с министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским Николай Сольский подчеркнул важность поиска решений, которые будут удовлетворять обе стороны. Министры также обсудили экспорт украинских сельскохозяйственных товаров в Польшу и упрощение процедур контроля аграрной продукции, которая идет транзитом через Польшу", - сообщили в министерстве.

Министр агрополитики Украины, как указано, также встретился с профильными министрами стран Балтии. На каждой из встреч обсуждался вопрос повышения эффективности экспорта украинской агропродукции и продолжения режима свободной торговли с ЕС.

Вопрос экспорта сельхозпродукции через западные границы и продолжение автономного торгового режима с ЕС обсуждался с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария Кириллом Ватевым. Сольский также провел двусторонние встречи с министрами сельского хозяйства Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Черногории и Молдовы.

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