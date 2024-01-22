Україна прагне продовження безмитної торгівлі з ЄС та спрощення транзиту агропродукції через Польщу: Сольський поговорив з європейськими колегами
Київ • УНН
Міністр аграрної політики України Микола Сольський зустрівся з європейськими колегами на форумі GFFA, щоб обговорити продовження безквотного та безмитного режиму для експорту української сільськогосподарської продукції. Під час зустрічі зі своїм польським колегою Микола Сольський також наголосив на важливості спрощення процедур контролю для сільськогосподарської продукції, що перевозиться транзитом через Польщу.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на форумі GFFA у Берліні обговорив з європейськими колегами продовження автономного торгового режиму та підтримку для українського агросектору. З польським колегою поговорив про спрощення процедур контролю агропродукції під час транзиту через Польщу. Про це повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Основною метою розмов стало донесення позиції України в необхідності продовження безквотного та безмитного режиму для експорту української агропродукції. Зокрема, на цьому питанні міністр агрополітики наголосив під час зустрічі із комісаром ЄС з сільського господарства Янушем Войцеховським", - повідомили у міністерстві.
Продовження безмитної та безквотної торгівлі, як повідомляється, обговорювалось також на зустрічах Миколи Сольського з міністром продовольства і сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром, міністром сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марком Фено, міністром сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Нідерландів Пітом Адема. "Європейські міністри відзначили, що підтримують продовження режиму безмитної та безквотної торгівлі для України", - зазначили у Мінагрополітики.
Під час двосторонніх зустрічей з європейськими колегами Микола Сольський також обговорив низку питань, які пов’язані із співпрацею між агросекторами країн.
"На зустрічі з міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеславом Сєкєрським Микола Сольський наголосив на важливості пошуку рішень, які задовольнятимуть обидві сторони. Міністри також обговорили експорт українських сільськогосподарських товарів до Польщі та спрощення процедур контролю аграрної продукції, яка йде транзитом через Польщу", - повідомили у міністерстві.
Міністр агрополітики України, як вказано, також зустрівся з профільними міністрами країн Балтії. На кожній із зустрічей обговорювалося питання підвищення ефективності експорту української агропродукції та продовження режиму вільної торгівлі з ЄС.
Питання експорту сільгосппродукції через західні кордони та продовження автономного торгового режиму з ЄС обговорювалось з міністром сільського господарства та продовольства Республіки Болгарія Кирилом Ватєвим. Сольський також провів двосторонні зустрічі з міністрами сільського господарства Великої Британії, Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Чорногорії та Молдови.
Україна почала менше експортувати агротовари через проблеми в Червоному морі - Сольський18.01.24, 14:19 • 29859 переглядiв