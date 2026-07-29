Украина стремится, чтобы стоимость ее ударов составляла лишь 2% от нанесенного россии ущерба - Хмара

Украина строит дальнобойные операции таким образом, чтобы затраты на их проведение были значительно меньше ущерба, который они наносят России. Об этом временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.

По словам Хмары, удары по российской нефтяной инфраструктуре и использование беспилотников имеют экономический и военный эффект.

Цель состоит в том, чтобы стоимость наших ударов составляла примерно 2% от того ущерба, который они наносят России