Украина стремится, чтобы стоимость ее ударов составляла лишь 2% от нанесенного россии ущерба - Хмара
Киев • УНН
И.о. министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что цель ударов по российской инфраструктуре - достичь соотношения затрат к ущербу в 2%. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы и наносить значительные потери противнику.
Украина строит дальнобойные операции таким образом, чтобы затраты на их проведение были значительно меньше ущерба, который они наносят России. Об этом временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
По словам Хмары, удары по российской нефтяной инфраструктуре и использование беспилотников имеют экономический и военный эффект.
Цель состоит в том, чтобы стоимость наших ударов составляла примерно 2% от того ущерба, который они наносят России
По словам главы оборонного ведомства, именно такой подход позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и наносить противнику значительно большие потери.
Как Украина может помочь США занять лидирующие позиции в производстве беспилотников - Хмара дал первое интервью блогерке Лумер28.07.26, 16:24 • 3788 просмотров