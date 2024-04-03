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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду

Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 14:32  •  6310 просмотра

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Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщили о российских спортсменах, которые поддерживают войну в Украине, но были допущены к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024, призвав принять меры по недопущению их участия из-за нарушения условий нейтралитета.

Минмолодьспорта, НОК Украины и Ассоциации спортивной борьбы Украины подготовили совместное письмо по фактам нарушения условий "нейтральности" отдельными спортсменами, допущенными к квалификационным отборам на Олимпийские игры-2024, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

Детали

Глава Минмолодьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко подписали письмо, адресованное МОК и Международной федерации по борьбе, относительно российских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине и были допущены к квалификационным отборам на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.

По данным ведомства, речь идет об Анваре Аллахиарове, Сергее Семенове, Артуре Наифонове, Надежде Соколовой, Наталье Малишевой, Алине Касабиевой, Романе Власове, Ольге Хорошавцевой и Абдулрашиде Садулаеве.

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Украинская сторона указала в письме на доказательства их поддержки войны в Украине, участия в пропагандистских мероприятиях, публичные высказывания в поддержку российского режима и посещения временно оккупированных Россией территорий Украины.

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Руководители украинских профильных ведомств и организаций призвали международных коллег принять меры для соблюдения рекомендаций МОК о нейтральном статусе спортсменов из рф и рб, а также для недопущения вышеупомянутых лиц к международным соревнованиям, в том числе и квалификационных турниров на Олимпиаду-2024.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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