Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду

Минмолодьспорта, НОК Украины и Ассоциации спортивной борьбы Украины подготовили совместное письмо по фактам нарушения условий "нейтральности" отдельными спортсменами, допущенными к квалификационным отборам на Олимпийские игры-2024, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

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Глава Минмолодьспорта Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко подписали письмо, адресованное МОК и Международной федерации по борьбе, относительно российских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине и были допущены к квалификационным отборам на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.

По данным ведомства, речь идет об Анваре Аллахиарове, Сергее Семенове, Артуре Наифонове, Надежде Соколовой, Наталье Малишевой, Алине Касабиевой, Романе Власове, Ольге Хорошавцевой и Абдулрашиде Садулаеве.

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Украинская сторона указала в письме на доказательства их поддержки войны в Украине, участия в пропагандистских мероприятиях, публичные высказывания в поддержку российского режима и посещения временно оккупированных Россией территорий Украины.

Руководители украинских профильных ведомств и организаций призвали международных коллег принять меры для соблюдения рекомендаций МОК о нейтральном статусе спортсменов из рф и рб, а также для недопущения вышеупомянутых лиц к международным соревнованиям, в том числе и квалификационных турниров на Олимпиаду-2024.