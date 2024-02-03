Украина потопила пятую часть черноморского флота рф - эксперт

Силы обороны Украины потопили пятую часть черноморского флота россии. Об этом со ссылкой на экспертную оценку сообщает BILD, передает УНН.

Детали

Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, весной 2022 года черноморский флот рф насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым". Но после уничтожения крейсера "москва" флот навсегда отошёл от берегов Украины.

Эксперт отмечает, что всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожены 13 кораблей, а также здание штаба чф в Севастополе. Буквально на днях в Крыму морскими беспилотниками потопили ракетный катер "ивановец".

Немецкий эксперт по Украине Маттиа Неллес опубликовал наглядную инфографику о потерях чф с начала войны. По подсчётам специалиста, если судить по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

"Если смотреть на историю, россия не является значительной военно-морской державой. Силой страны всегда была её армия, а не флот. Это касается и Чёрного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну в 1854 году и после революции в 1918 году", - заявил BILD историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

"Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков", - добавил Берендс.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина смогла перехватить инициативу у россии в Черном море и создать такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли.