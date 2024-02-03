Україна потопила п'яту частину чорноморського флоту рф - експерт
Київ • УНН
Українські сили оборони потопили 20% чорноморського флоту росії з початку війни, знищивши 13 кораблів, включно з крейсером "москва", згідно з аналізом відкритих джерел.
Сили оборони України потопили п'яту частину чорноморського флоту росії. Про це з посиланням на експертну оцінку повідомляє BILD, повідомляє УНН.
Деталі
Як пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, навесні 2022 року чорноморський флот рф налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його "непереможним". Але після знищення крейсера "москва" флот назавжди відійшов від берегів України.
Експерт зазначає, що загалом відтоді у відкритому морі та в доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу чф у Севастополі. Буквально днями в Криму морськими безпілотниками потопили ракетний катер "івановець".
Німецький експерт по Україні Маттіа Неллес опублікував наочну інфографіку щодо втрат чф з початку війни. За підрахунками фахівця, якщо судити за загальним тоннажем кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.
"Якщо дивитися на історію, росія не є значною військово-морською державою. Силою країни завжди була її армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року", - заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері.
"Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють брак сучасних технологій і непрофесіоналізм моряків", - додав Берендс.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна змогла перехопити ініціативу в росії в Чорному морі та створити такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися заховати військові кораблі.