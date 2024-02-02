Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море

Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец". Обращение охранников границы опубликовала пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Спасибо собратьям из Главного управления разведки Министерства обороны Украины за то, что восстановили историческую справедливость и записали рашистское корыто "Иванивец" в подводный флот. - написали пограничники.

Детали

В заметке с благодарностью пресс-служба ГПСУ опубликовала фотографию из Балаклавской бухты, которая была снята в феврале 2014 года. На фото "Иванивец", вооруженный противокорабельными ракетами, дымит, пыхтит и угрожает катеру Морской охраны Госпогранслужбы: "я руzкий военный корабль,... ".

А пограничный катер, хоть и мал, но излучает непокорность и уверенность, что все будет Украина.

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Контекст

В ночь на 1 февраля украинские военные успешно нанесли удар по кораблю черноморского флота россии в Черном море в районе оккупированного Крыма и потопили его. ГУР 1 февраля опубликовало кадры, на которых видно, как украинские морские беспилотники наносят удар по корвету класса "ивановец" (41-я бригада ракетных катеров) в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.

В ВМС Украины сообщили, что потопление "ивановца" является значительной потерей для чф, поскольку флот рф имеет в своем распоряжении только три подобных корабля. Также заявили, что на "ивановце" обычно находится 40 человек личного состава.