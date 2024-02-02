Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  88438 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  161071 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  192502 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  165579 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  165864 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  166058 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  145327 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  153022 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  168138 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170136 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море

Украинские пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "Иванивец" возле оккупированного Крыма.

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Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море

В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию

Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.

Экономика •   •  7989 просмотра
В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию

"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей

На международной конференции в Латвии обсуждали пути возвращения украинских детей, депортированных россией, при участии первой леди Елены Зеленской.

Общество •   •  10748 просмотра
"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей

В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро

ЕС одобрил новую программу поддержки в размере 50 миллиардов евро на четыре года, чтобы помочь Украине обеспечить финансовую стабильность и реализовать приоритетные социальные и оборонные программы.

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В правительстве объяснили важность одобренной ЕС программы поддержки Украины на 50 млрд евро

500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення

По программе еВідновлення уже 500 семей обменяли жилищные сертификаты на новые дома.

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500 семей уже купили новые дома за жилищные сертификаты по программе еВідновлення

Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи

В рамках нового пакета военной помощи Литва передала украинской армии тысячи боеприпасов к гранатометам Carl-Gustaf и системы дистанционного подрыва RISE-1.

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Тысячи снарядов к гранатометам: Литва передала Украине новую партию военной помощи

рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.

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рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев

Пророссийский блогер Юрий Подоляка был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за наведение российских ракет на Николаев через свою сеть информаторов и оправдание российской агрессии в социальных сетях.

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15 лет тюрьмы: заочно осужден блогер-миллионник, который наводил ракеты рф на Николаев

Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии

Суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против россии об "искажении понятия геноцида". Суд постановил, что это дело можно рассматривать дальше по существу.

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Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии

Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

Премьер-министр Украины объявил, что правительственная делегация посетит Токио в феврале, для участия в японско-украинской конференции по вопросам восстановления и экономического роста.

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Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль