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Прикордонники подякували розвідникам за потоплення російського корвета "івановець" у Чорному морі

Прикордонники подякували розвідникам за потоплення російського корвета "івановець" у Чорному морі

Київ • УНН

 • 23366 перегляди

Українські прикордонники подякували розвідникам за потоплення російського корвета "Іванівець" біля окупованого Криму.

Прикордонники подякували розвідникам за потоплення російського корвета "івановець". Звернення охоронців кордону опублікувала пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Дякуємо побратимам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України за те, що відновили історичну справедливість та записали рашистське корито "Іванівець" у підводний флот.

– написали прикордонники.

Деталі

У дописі з подякою пресслужба ДПСУ опублікувала світлину із Балаклавської бухти, що була відзнята у лютому 2014 року. На фото "Іванівець", озброєний протикорабельними ракетами, димить, пихтить та погрожує катеру Морської охорони Держприкордонслужби: "я руzкій ваєнний карабль,.. ".

А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна.

Знищення російського "іванівця": в катер шість разів влучили надводні дрони - Буданов 02.02.24, 15:01 • 22548 переглядiв

Контекст

У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. 

У ВМС України повідомили, що потоплення "іванівця" є значною втратою для чф, оскільки флот рф має в своєму розпорядженні лише три подібні кораблі. Також заявили, що на "іванівці" зазвичай перебуває 40 осіб особового складу.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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