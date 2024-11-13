Украина получила рекордные 100 млрд долларов международной помощи: куда пойдут средства?

Объем прямого международного финансирования с начала полномасштабного вторжения превысил 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 млрд $. С чем всех и поздравляю Учитывая сегодня поступило 1,35 млрд $ от США то всего 100,79 млрд $ - написал Железняк.

Напомним

Сегодня, США предоставили Украине грант на 1,35 млрд долларов через USAID. Средства будут направлены на гуманитарные и социальные программы.