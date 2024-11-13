Украина получила рекордные 100 млрд долларов международной помощи: куда пойдут средства?
Киев • УНН
Общий объем международного финансирования Украины превысил 100 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения. Последний транш в размере 1,35 млрд долларов поступил от США через USAID на гуманитарные и социальные программы.
Объем прямого международного финансирования с начала полномасштабного вторжения превысил 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
Международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 млрд $. С чем всех и поздравляю Учитывая сегодня поступило 1,35 млрд $ от США то всего 100,79 млрд $
Напомним
Сегодня, США предоставили Украине грант на 1,35 млрд долларов через USAID. Средства будут направлены на гуманитарные и социальные программы.