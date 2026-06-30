Украина получила первый транш на дроны от ЕС в размере 3,9 млрд евро

Украина получила 3,9 млрд евро от Европейского Союза – первый транш на оборонные нужды в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan, сообщили во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко и в Минфине, пишет УНН.

В специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных нужд - производство украинских дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan - сообщила Свириденко в соцсетях.

"Эти средства будут направлены на то, что сегодня имеет критическое значение для нашей устойчивости: усиление украинского производства дронов, оборонной промышленности и обеспечение нужд Сил обороны. Для Украины важно, что поддержка ЕС становится не только масштабной, но и более прогнозируемой", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Премьер также указала, что 25 июня в госбюджет поступило 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого же займа. Таким образом, общий объем средств, которые получила Украина по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.

Ukraine Support Loan предусматривает до 90 млрд евро финансирования для Украины в 2026-2027 годах. В 2026 году Украине должно быть доступно до 45 млрд евро, из которых 28,3 млрд евро - на оборонный компонент.

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