Украина переходит на летнее время 31 марта

Украина в этом году переходит на летнее время 31 марта. Минэкономики объяснило причины, пишет УНН.

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"31 марта Украина переходит на летнее время - в 3 (три) часа по киевскому времени стрелка часов переводится на 1 (один) час вперед", - напомнили в министерстве.

Как отметили в Минэкономики, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа час часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1 час назад.

"Время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует ее географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", - пояснили в ведомстве.

Введение летнего времени, как отмечается, является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует директива от 2001 года о переходе на летнее время, согласно которой в странах-членах ЕС введен на их территориях порядок исчисления времени: переход на летнее время с конца марта и на зимнее - в конце октября.

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