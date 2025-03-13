Украина отправила в Сирию еще 3,8 тыс. тонн муки
Киев • УНН
Украина передала Сирии дополнительные 3850 тонн пшеничной муки в рамках программы Президента Зеленского. Это обеспечит 60 000 сирийцев на полгода.
Украина передала Сирии еще 3850 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины", сообщил министр иностранных дел Андрей Сыбига в четверг, пишет УНН.
Украина поставила дополнительные 3850 тонн пшеничной муки в Сирию в рамках программы Президента Зеленского "Зерно из Украины"
Вместе с 500 тоннами в декабре, по его данным, это обеспечит 60 000 сирийцев на полгода.
"Мы продолжаем поддерживать сирийский народ и продовольственную безопасность на Ближнем Востоке", - подчеркнул министр.
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Пшеничная мука будет распределена между местными общинами совместно со Всемирной продовольственной программой ООН, указали в МИД Украины.