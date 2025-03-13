Україна відправила до Сирії ще 3,8 тис. тонн борошна

Україна передала Сирії ще 3850 тонн пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер, пише УНН.

Україна поставила додаткові 3850 тонн пшеничного борошна до Сирії в рамках програми Президента Зеленського "Зерно з України" - написав голова МЗС України Андрій Сибіга у X.

Разом з 500 тоннами у грудні, за його даними, це забезпечить 60 000 сирійців на півроку.

"Ми продовжуємо підтримувати сирійський народ та продовольчу безпеку на Близькому Сході", - наголосив міністр.

Доповнення

Пшеничне борошно буде розподілено між місцевими громадами спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вказали у МЗС України.