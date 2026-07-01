Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров

Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, создана четкая процедура, устанавливающая единые правила для государства, производителей и партнеров, передает УНН.

Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. Это задача, поставленная Президентом Украины, чтобы украинские производители получили понятные правила работы с международными партнерами, могли масштабировать производство, привлекать инвестиции и одновременно гарантировать первоочередное обеспечение потребностей Сил обороны Украины

По его словам, впервые создали четкую процедуру, устанавливающую единые правила для государства, производителей и партнеров.

Министр также рассказал, как будет работать новый механизм:

🔹страны — партнеры Drone Deal, с которыми Украина имеет соответствующие межправительственные договоренности, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать напрямую с украинскими производителями;

🔹 вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт от производителей. Она будет рассматриваться в четко определенный срок — до 30 дней. Механизм распространяется на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн;

🔹 перечень государств-партнеров будет формировать МИД, а список критических товаров, которые не могут передаваться, — Минобороны совместно с другими уполномоченными органами;

🔹 украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет происходить без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины. Если продукция, произведенная по украинским технологиям, будет экспортироваться в третьи страны, 20% ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.

Самое важное: неизменным приоритетом остаются потребности Сил обороны Украины. Экспорт возможен только при условии гарантированного обеспечения украинского войска. Если государство имеет потребность в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено. В то же время производитель сможет экспортировать продукцию, если гарантирует одновременное выполнение государственного контракта и экспортного заказа