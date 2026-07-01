Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Киев • УНН
Кабмин установил единые правила экспорта вооружения для государства, производителей и партнеров. Экспорт разрешен только при условии гарантированного обеспечения потребностей Сил обороны Украины.
Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, создана четкая процедура, устанавливающая единые правила для государства, производителей и партнеров, передает УНН.
Правительство утвердило первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения. Это задача, поставленная Президентом Украины, чтобы украинские производители получили понятные правила работы с международными партнерами, могли масштабировать производство, привлекать инвестиции и одновременно гарантировать первоочередное обеспечение потребностей Сил обороны Украины
По его словам, впервые создали четкую процедуру, устанавливающую единые правила для государства, производителей и партнеров.
Министр также рассказал, как будет работать новый механизм:
🔹страны — партнеры Drone Deal, с которыми Украина имеет соответствующие межправительственные договоренности, получат возможность закупать украинское вооружение, технологии и работать напрямую с украинскими производителями;
🔹 вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт от производителей. Она будет рассматриваться в четко определенный срок — до 30 дней. Механизм распространяется на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн;
🔹 перечень государств-партнеров будет формировать МИД, а список критических товаров, которые не могут передаваться, — Минобороны совместно с другими уполномоченными органами;
🔹 украинские технологии остаются под защитой государства. Передача будет происходить без отчуждения прав интеллектуальной собственности, а реэкспорт или передача третьим сторонам возможны только с письменного согласия Украины. Если продукция, произведенная по украинским технологиям, будет экспортироваться в третьи страны, 20% ее стоимости будет поступать в государственный бюджет.
Самое важное: неизменным приоритетом остаются потребности Сил обороны Украины. Экспорт возможен только при условии гарантированного обеспечения украинского войска. Если государство имеет потребность в определенном вооружении, разрешение может быть не предоставлено. В то же время производитель сможет экспортировать продукцию, если гарантирует одновременное выполнение государственного контракта и экспортного заказа
По словам министра обороны, украинский defense tech уже доказал свою эффективность на поле боя.
Наша задача — создать условия, при которых украинские производители смогут масштабировать производство, открывать новые рынки и привлекать международные инвестиции, не теряя приоритета обеспечения Сил обороны
Он подчеркнул, что открытие экспорта — это еще один шаг к развитию украинской оборонной промышленности и укреплению экономики. Чем сильнее становятся украинские производители, тем больше современных технологий получают Силы обороны.
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