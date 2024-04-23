Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

Во вторник, 23 апреля, первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном. Об этом сообщили в МИД, передает УНН.

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Отмечается, что дипломаты обменялись мнениями относительно двусторонних мероприятий на ближайшую перспективу.

Отдельное внимание было уделено вопросу Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и роли Турции в ее имплементации, а также подготовке к Глобальному саммиту мира. Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря - резюмировали в МИД.

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Кроме того, первый заместитель министра поблагодарил за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним

Украина планирует провести большой саммит по вопросам продовольственной безопасности в Турции. Это обсуждалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в марте.

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский