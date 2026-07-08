Украина обладает одними из богатейших в мире запасов редкоземельных металлов - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, а США заинтересованы в развитии сотрудничества в этой сфере. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.

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По словам Трампа, это станет одним из направлений экономического партнерства после завершения войны.

"Теперь у нас есть определенная доля в этой стране, потому что у нас там есть минералы. Это одна из самых богатых территорий в мире по запасам редкоземельных металлов, и мы рассчитываем воспользоваться этими возможностями в соответствующее время", – заявил президент США.

Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot