Украина обладает одними из богатейших в мире запасов редкоземельных металлов - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обладает одними из крупнейших запасов редкоземельных металлов. Он подчеркнул заинтересованность США в сотрудничестве после войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, а США заинтересованы в развитии сотрудничества в этой сфере. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.
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По словам Трампа, это станет одним из направлений экономического партнерства после завершения войны.
"Теперь у нас есть определенная доля в этой стране, потому что у нас там есть минералы. Это одна из самых богатых территорий в мире по запасам редкоземельных металлов, и мы рассчитываем воспользоваться этими возможностями в соответствующее время", – заявил президент США.
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