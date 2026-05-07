Украина не рекомендует представителям иностранных государств находиться в москве 9 мая - Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не рекомендует представителям иностранных государств посещать москву 9 мая, передает УНН.

У нас есть обращения от некоторых государств, близких к россии, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Добавим

Президент отметил, что Украина предлагала россии прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение.

В этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны россии. Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а затем снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства - резюмировал Зеленский.

Напомним

В рф снова принялись угрожать ударами по "центрам принятия решений", если Киев "реализует преступные замыслы в дни празднования победы". Об этом заявила спикер мид рф мария захарова и посоветовала зарубежным странам заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Заметим, что Украина объявила перемирие в ночь на 6 мая, но рф его не поддержала и продолжила атаки на мирные украинские города.

Кроме того, рф уже не в первый раз на этой неделе угрожает Украине массированной атакой по Киеву.