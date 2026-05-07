Украина не рекомендует представителям иностранных государств находиться в москве 9 мая - Зеленская

$43.850.1251.610.22
ukenru
16:43 • 6324 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
15:47 • 12919 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
14:50 • 16974 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
14:00 • 15492 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
12:16 • 19995 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 22443 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 22806 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 47897 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 43728 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 28904 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.3м/с
26%
748мм
Популярные новости
В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку ЭпштейнаPhoto7 мая, 07:56 • 24069 просмотра
В российской перми прогремели взрывы - над городом поднялся дым, объявлена тревогаPhotoVideo7 мая, 08:20 • 21609 просмотра
Избил побратима перед строем и сбежал из части - правоохранители задержали бойца бригады ВСУPhotoVideo7 мая, 08:57 • 22592 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 34292 просмотра
В Генштабе подтвердили поражение малого ракетного корабля "Каракурт" и складов врага13:23 • 12978 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней16:43 • 6304 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса15:47 • 12903 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
14:50 • 16967 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 34465 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 47892 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Вадим Гутцайт
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Испания
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo13:12 • 10251 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 11312 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 51602 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 22086 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 42151 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал
Техника

Украина не рекомендует представителям иностранных государств находиться в москве 9 мая - Зеленская

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Президент Зеленский не рекомендует иностранным представителям посещать москву 9 мая. рф ранее отклонила предложение Украины о тишине и угрожает новыми ударами.

Украина не рекомендует представителям иностранных государств находиться в москве 9 мая - Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не рекомендует представителям иностранных государств посещать москву 9 мая, передает УНН.

У нас есть обращения от некоторых государств, близких к россии, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем 

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая04.05.26, 15:14 • 22868 просмотров

Добавим

Президент отметил, что Украина предлагала россии прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение.

В этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны россии. Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а затем снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства 

- резюмировал Зеленский.

рф объявила "перемирие" с 8 по 10 мая и снова пригрозила массированным ударом по Киеву за попытку сорвать парад07.05.26, 19:05 • 1558 просмотров

Напомним

В рф снова принялись угрожать ударами по "центрам принятия решений", если Киев "реализует преступные замыслы в дни празднования победы". Об этом заявила спикер мид рф мария захарова и посоветовала зарубежным странам заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Заметим, что Украина объявила перемирие в ночь на 6 мая, но рф его не поддержала и продолжила атаки на мирные украинские города.

Кроме того, рф уже не в первый раз на этой неделе угрожает Украине массированной атакой по Киеву.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Киев