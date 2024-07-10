Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что если Россию не остановить в Украине, США будут вынуждены защищать страны НАТО, которые ранее входили в состав СССР, и призвал продолжать поддержку США против российской агрессии.
Если Россию не остановить в Украине, то США придется защищать страны НАТО, которые ранее были в составе СССР или в сфере его влияния. Об этом во время посещения Президентского фонда и Института Рональда Рейгана заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на ОПУ.
Детали
Глава государства выразил надежду, что американская политика по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией не изменится после президентских выборов в ноябре, и важно, чтобы это знал российский диктатор.
Все зависит только от решения американского народа, а не от одного человека. Путин всегда рассчитывает на то, чтобы разъединить мир, разъединить США, разъединить страны Европы. Он боится единства
Президент также поблагодарил партнеров за решение об усилении противовоздушной обороны Украины пятью дополнительными системами Patriot.
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Он отметил, что таких средств ПВО нужно больше, потому что Украина имеет большую территорию, а рф применяет и комбинирует различные типы ракет и меняет тактику.
Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в дальнобойном оружии и разрешении бить им по аэродромам на территории РФ, откуда взлетают самолеты, постоянно запускающие управляемые авиабомбы по нашей стране. Кроме того, Украина очень ждет истребители F-16.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет работать с администрацией Дональда Трампа, если он выиграет на выборах президента США.