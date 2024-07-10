Если Россию не остановить в Украине, то США придется защищать страны НАТО, которые ранее были в составе СССР или в сфере его влияния. Об этом во время посещения Президентского фонда и Института Рональда Рейгана заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

Глава государства выразил надежду, что американская политика по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией не изменится после президентских выборов в ноябре, и важно, чтобы это знал российский диктатор.

Все зависит только от решения американского народа, а не от одного человека. Путин всегда рассчитывает на то, чтобы разъединить мир, разъединить США, разъединить страны Европы. Он боится единства - убеждает Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров за решение об усилении противовоздушной обороны Украины пятью дополнительными системами Patriot.

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Он отметил, что таких средств ПВО нужно больше, потому что Украина имеет большую территорию, а рф применяет и комбинирует различные типы ракет и меняет тактику.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в дальнобойном оружии и разрешении бить им по аэродромам на территории РФ, откуда взлетают самолеты, постоянно запускающие управляемые авиабомбы по нашей стране. Кроме того, Украина очень ждет истребители F-16.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет работать с администрацией Дональда Трампа, если он выиграет на выборах президента США.