Украина начала международную пасхальную кампанию в защиту более 20 тысяч похищенных рф детей

Украина начинает международную пасхальную кампанию, чтобы напомнить миру о более 20 тысяч украинских детей, которых принудительно вывезла террористическая страна. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

В свете Пасхальной недели Министр Андрей Сибига отметил реальность украинских семей, чьи дети были похищены россиянами.

К сожалению, не каждая семья сможет воссоединиться на этой пасхальной неделе. Тысячи украинских детей остаются похищенными россией – оторванными от своих семей, домов и Родины - сказал Сибига.

Следовательно, в ответ на эту гуманитарную катастрофу Украина запускает международную кампанию под лозунгом ChildrenAreNonNegotiable. Ее цель – снова привлечь внимание мирового сообщества к более 20 тысяч украинских детей, незаконно депортированных после начала полномасштабной агрессии.

По словам Сибиги, рф пытается уничтожить украинскую идентичность, применяя к похищенным детям насильственное "перевоспитание" и передавая их в российские семьи.

Министр отметил, что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Каждый случай должен быть расследован, а виновные должны предстать перед правосудием.

Призываю своих коллег во всем мире присоединиться к кампании #ChildrenAreNonNegotiable и выразить поддержку Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Вместе мы вернем наших детей домой - добавил Сибига.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что страна-террорист пытается вмешиваться в процесс возвращения украинских детей с временно оккупированных территорий и с собственной территории, используя для этого косвенные методы. В частности, она действует через ряд псевдоблаготворительных организаций, которые, прикрываясь гуманитарной миссией, пытаются собрать как можно больше персональных данных о детях на ВОТ, а также получить информацию о маршрутах и механизмах их возвращения.

Лубинец рассказал, как и зачем рф запускает свои “щупальца” в процесс возвращения украинских детей