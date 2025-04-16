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Financial Times

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The Guardian

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Україна розпочала міжнародну великодню кампанію на захист понад 20 тисяч викрадених рф дітей

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Україна запустила міжнародну великодню кампанію, щоб привернути увагу до понад 20 тисяч українських дітей, яких примусово вивезла росія. Мета кампанії – повернути дітей додому.

Україна розпочала міжнародну великодню кампанію на захист понад 20 тисяч викрадених рф дітей

Україна розпочинає міжнародну великодню кампанію, щоб нагадати світу про понад 20 тисяч українських дітей, яких примусово вивезла терористична країна. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

У світлі Великоднього тижня Міністр Андрій Сибіга наголосив на реальності українських сімей, чиї діти були викрадені росіянами.

На жаль, не кожна родина зможе возз’єднатися цього великоднього тижня. Тисячі українських дітей залишаються викраденими росією – відірваними від своїх родин, домівок і Батьківщини

- сказав Сибіга.

Відтак у відповідь на цю гуманітарну катастрофу Україна запускає міжнародну кампанію під гаслом ChildrenAreNonNegotiable. Її мета – знову привернути увагу світової спільноти до понад 20 тисяч українських дітей, незаконно депортованих після початку повномасштабної агресії.

За словами Сибіги, рф намагається знищити українську ідентичність, застосовуючи до викрадених дітей насильницьке "перевиховання" та передаючи їх у російські родини.

Міністр зауважив, що такі дії не можуть залишатися безкарними. Кожен випадок має бути розслідуваний, а винні мають постати перед правосуддям.

Закликаю своїх колег у всьому світі долучитися до кампанії #ChildrenAreNonNegotiable та висловити підтримку Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.
Разом ми повернемо наших дітей додому

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що країна-терорист намагається втручатися в процес повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій та з власної території, використовуючи для цього непрямі методи. Зокрема, вона діє через низку псевдоблагодійних організацій, які, прикриваючись гуманітарною місією, намагаються зібрати якомога більше персональних даних про дітей на ТОТ, а також отримати інформацію про маршрути та механізми їх повернення.

Лубінець розповів, як і навіщо рф запускає свої “щупальця” у процес повернення українських дітей15.04.25, 22:12 • 3654 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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